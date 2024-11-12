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" لا تأخذكم بها رحمة وسألاحقها للنهاية".. عمرو أديب يتوعد طبيبة النساء

نلا
ا
الثلاثاء، 12-11-2024 02:11 م

 

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشرته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بشأن زعمها وجود حالات الحمل الناتجة عن "السفاح"، والذي حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

 

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، منفعلًا: "احنا بلد محترمة.. الطبيبة وسام شعيب بتعمل إعلان على جسد المصريات.. دي سفالة وقلة أدب وأقل ما يقال على الفيديو أنه تعميم قذر لسلوكيات مجتمع هي أحد أفراده".

 

أضاف مقدم "الحكاية": "دي اسمها مغامرات طبيبة شابة في مجتمع منحل، هل دول ستات مصر؟.. لازم النيابة ونقابة الأطباء تتدخل لتكون عبرة لمن يعتبر، لا تأخذكم بالطبيبة رحمة وسألاحقها للنهاية".

 

وتابع أديب: "الهدف غير سامي، دي عايزة تلم مشاهدات من خلال الترند، لا تسمحوا لهذا السلوك أن ينتشر عبر وظيفة هي أطهر الوظائف في العالم، وسام تريد أن ترسم صورة سوداء للمجتمع، وربنا مش هيسيبها على الخوض في أعراض المصريات".

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