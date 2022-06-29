لاميتا فرنجية تثير الجدل بملابسها أثناء السباحة في البحر بدبي

الأربعاء، 29-06-2022
09:58 ص
أثارت عارضة الأزياء والممثلة
اللبنانية لاميتا فرنجية
، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو
وهي تسبح في البحر
في دبي
.
وما لفت الانظار في الفيديو،
أن لاميتا لم ترتدِ مايوه سباحة
، بل كانت تسبح بفستان، وعلقت بهذه الكلمات: "روح
حورية البحر
جمالي يأتي من أسلوبي الخاص والعيش بطريقتي.. فستان المرايا".
واللافت شكل الفستان الذي
ارتدته لاميتا، والمؤلف من مرايا متداخلة، ما أعطاه اللون الفضي، وكانت لاميتا تسبح
في البحر
، تاركة شعرها منسدلاً على كتفيها.
وكانت ظهرت لاميتا بفيديو
سابق، وهي تقوم برقصة لاتينية جريئة، وترتدي بدلة رقص.
شاهد الفيديو هنا :