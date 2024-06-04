"لاقيت فيديوهات جنسية لها مع رجالة".. زوج بلوجر شهيرة يتهم زوجته بالزنا أمام النيابة





نشرت وسائل إعلام التحقيقات في القضية رقم 46352 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6200 لسنة 2023 إداري حلوان، والتي وجه فيها أحد الأشخاص لزوجته بلوجر ومن ضمن إحدى السيدات الشهيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، تهمة الزنا، بعدما تفاجأ بأحد الأشخاص، يرسل له عبر تطبيق الواتساب، عدة مقاطع فيديو وصور وتسجيلات، لزوجته مع أحد الأشخاص، فتأكد من خيانتها له، وتقدم زوجها ببلاغ ضدها للنيابة، يحتوي على فلاشة بها مقاطع مخلة بالآداب وتسجيلات صوتية، ومكالمات جنسية لها مع أحد الأشخاص.

تحقيقات بلوجر حلوان

وجاءت أقوال الزوج أمام جهات التحقيق كالتالي: بسؤاله عن سبب حضوره سراي النيابة قال: أنا جاي علسان عاوز أقدم مذكرة شارحة للواقعة اثبت فيها أني تزوجت المشكو في حقها بتاريخ 2022/3/18 وأنه يوجد فيديوهات مصورة مع زوجته مع رجال آخرين في علاقات جنسية مخلة وأنه بتاريخ 2023/8/9 طلقتها طلقة أولى ورجعتها غيابيا على يد مأذون بالوثيقة رقم 110790/9.

وأضاف زوج بلوجر حلوان، أنه ردها إلى عصمته بتاريخ 2023/8/19 قبل انتهاء عهدتها بوثيقة الزواج رقم 1230/1 وأنه بتاريخ 2023/8/19 تقدم الشاكي ببلاغ إلى المكتب الفني وقيد برقم 46352 لسنة 2023 عرائض فني وقيد برقم 6200 لسنة 2023 إداري حلوان وأنه وردت تحريات المباحث بصحة أقواله وجرى حفظ المحضر واستخراج بعد ذلك من الحفظ أنه أقام دعوى انكار نسب والتي قيدت برقم 13744 لسنة 2023 أسرة حلوان والمحدد لنظرها جلسة 2024/1/16.

وأوضح زوج بلوجر حلوان أن الغرض من إقامة الدعوى هي عرض الطفل أحمد للمعامل الفنية لأجراء التحاليل والفحوصات الطبية وأرفق حافظة مستندات طويت على أصل صورة قيد زواج وأصل صورة قيد طلاق وأصل قيد زواج وكذا فلاشه إليكترونية تحتوى على بعض الصور الإباحية للمشكو في حقها وصور تجمعها مع رجال ومكالمات إباحية، وبسؤال المجني عليه عن تعليله لما ورد بالفلاشة، قال: ده صور زوجتي والمكالمات دي بتعتها وأنا بتهمها بالزنا.

وأردف زوج بلوجر حلوان أمام جهات التحقيق: اللي كشف لي الواقعة إني كانت راجع في يوم بيتي فوجئت بوجود فلاشة ملزوقة على باب الشقة في ظرف وأنا ومراتي مكناش في البيت وبعدين أخدت الفلاشة وفي نفس اليوم روحت شغلي وبعدين شغلت الفلاشة وشاهدت المحتوى الموجود عليها بالكامل ولقيت فيها فيديوهات وصور ومكالمات لزوجتي مع شخص غريب في أوضاع مخلة، بعدها اتصلت بزوجتي سألتها إنتي فين قالت إن هي عند والدتها وسألتها هترجعي أمتى قالت أنا راجعة النهاردة البيت وقلت لها مفيش مشكلة نتقابل بالليل في البيت، بعدين رجعت البيت وأخذت اللاب توب بتاع الشغل والفلاشة ورجعت البيت وبعدين سألتها في حاجة أنتى مخبياها عليا قالت لا وبعدين قلت لها أنا سمعت كلام عليكي مش كويس وهي أنكرت وقالت ده حد مفروس منى علشان أنا مشهورة وناس متغاظة منى وبعدين شغلت الفلاشة أمامها.