لابد من تحصين الأسرة ضد فساد عصر المعلومات

الجمعة، 25-09-2020
07:23 م
فتحي مجدي
دعا الدكتور عبدالفتاح خضر
، عميد كلية أصول الدين، فرع جامعة الأزهر بالمنوفية إلى ضرورة أن يتحصن الفرد بالعلم والثقافة والقدوة، وياخذ من عصر المعلومات
ية ما ينفع به أسرته ويحافظ على استقرار مجتمعه.
وقال خضر في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، وسط تدابير احترازية مشددة، تحت عنوان "تحصين الأسرة في عصر المعلومات
ية": "إننا أصبحنا نعيش الآن في عصر المعلومات
ية، وما صاحبه من تغييرات أثرت في حياة الأسرة التي تعد هي اللبنة الأولى لكل مجتمع، حيث لمسنا تغيرات اجتماعية وقيم وسلوكيات لا أصل لها في ثقافة أفراد تلك الأسرة، وذلك نتيجة تعرضهم وتلقيهم لمعلومات اختلط صالحها بفاسدها، خيرها بشرها".
وشدد خطيب الجامع الأزهر على أنه "من الواجب علينا تحصين تلك الأسرة ضد فساد عصر المعلومات
ية".
وأوضح أن "أفضل طرق تحصين الأسرة ضد فساد
هذا العصر هي عن طريق تفعيل دور كل فرد من أفرادها في الحفاظ على نفسه وأهله ومجتمعه من عواقب هذا الفساد
، فالأب عليه أن يرسي في أبنائه دعائم البنوة السليمة والعقيدة الصحيحة والعبادة المستقيمة والسلوكيات العامة ، كذلك الأم عليها دور كبير في المحافظة والحذر من أن يقع للأبناء من السوء ما تكره، أيضا الأخ والأخت كل منهما لابد أن يعلي من شأن أخيه ويحافظ عليه من كل مكروه".
وأكد خضر، أن "فساد عصر المعلومات
لن يتمكن من النيل من ترابط الأسرة في ظل تكامل الآباء مع الأمهات والأبناء"، موضحًا أنه "منذ أن أصبح دور الآباء والأمهات دورًا تقابليًا وليس تكامليًا، كثرت الخلافات في الأسرة وانتشر الطلاق انتشارًا كبيرًا".