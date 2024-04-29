لإشباع نزواتها.. عشرينية تجمع بين زوجين والنهاية صادمة!





علاقة محرمة كانت بطلتها ربة منزل، بعد أن جمعت بين زوجين أحدهما شرعي والثاني عرفي بحثًا عن إشباع نزواتها، لتدفع حياتها ثمنًا لمغامرتها في مدينة السادس من أكتوبر.

قبل الواقعة بنحو 5 أشهر، تعرفت سيدة عشرينية على شاب يكبرها بنحو خمس سنوات تبادلا نظرات الإعجاب ومن بعدها المحادثات الهاتفية قبل أن تتحول الدفة لالتقاء العشيقين بشقة الأخير بمدينة السادس من أكتوبر.

فقد نشأت علاقة غير شرعية بين السيدة وعشيقها أثمرت عن زواج عرفي لتصبح زوجة لرجلين في آن واحد، لكن سرعان ما سئمت المكوث بمنزل الأخير لتغادر دون مقدمات بعد تفاقم الخلافات بينهما، بعدها بأسابيع عادت العشرينية إلى مسكن زوجها العرفي الذي أسمعها وصلة من السباب وعنفها بل وهددها بالإيذاء حال تكرر هروبها.

بعدها قرر صاحب السجل الإجرامي -حسب صحيفة حالته الجنائية- غلق الباب حال خروجه لضمان عدم هروب محبوبته دون أن يدري بما قد تؤول إليه الأمور.

أما يوم الواقعة، فقد حاولت السيدة الهرب عبر الشرفة بالطابق الثالث، لكنها سقطت على الأرض جثة هامدة ليتلقى صاحب الشقة اتصالا أخبره المتصل "إلحق مراتك ماتت". دقائق معدودة كانت كفيلة بوصول رجال الشرطة بقيادة مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، وعثر على جثة المرأة العشرينية تسيل منها الدماء مرتدية ملابسها.

تحريات رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، بينت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفاة حاولت الهرب من احتجاز زوجها العرفي لها لتلقى مصرعها، وأمكن ضبطه واقتياده إلى القسم.

سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر أحاله مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.