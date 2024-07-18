لإشباع شهوته المريضة.. قرار عاجل ضد المتهم بتصوير الفتيات داخل مول كايرو فيستيفال





قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بتصوير السيدات داخل مول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس وحفظ الصور على ذاكرة هاتفه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت الأجهزة المختصة بتفرّيغ كاميرات المراقبة داخل المول، حيث اتضح أن المتهم يخفي تليفونا محمولا ثم يثبت وضعية الكاميرا بشكل معين داخل كرتونة ملابس يضعها بجواره في طرقة المول، وذلك لتصويرهن أسفل الملابس في أثناء مرورهن.

ودلّت المعلومات أن المتهم يلتقط عدة صور يجمعها ثم يفرغها على لاب توب بحوزته والاحتفاظ بها لإشباع شهوته المريضة، بجمع فيديوهات لمناطق حساسة بأجساد الفتيات والسيدات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأمن الإداري لمول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، يفيد بتصوير أحد الأشخاص الفتيات من زوار المول، وجمع فيديوهات لهن وجرى ضبط اللاب توب والهاتف المحمول المستخدمين في عملية التصوير بحوزة المتهم، ومن جانبها ألقت الشرطة القبض على المتهم، وحررت محضرا بالواقعة.