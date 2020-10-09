لأول مرة.. وسائل النقل العام مجانًا في الإسكندرية

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هيئة النقل العام
نقل عام
 
الجمعة، 09-10-2020 05:14 م أحمد سالم
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.

كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا ال 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأوضح المحافظ، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنية الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

وأكد أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن
 

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