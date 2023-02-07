لأول مرة في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ (2 تحت الصفر) في هذه الأماكن





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وصول درجات الحرارة إلى دون الصفر اليوم ، لتسجل -2 تحت الصفر في مناطق سانت كاترين ومناطق مرتفعات سيناء، لأول مرة في شتاء 2023.

التقلبات الجوية

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية مستمرة معنا اليوم، إذ يشهد طقس اليوم استمرار نشاط الرياح، بسرعات كبيرة تصل إلى 50 لـ 70 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمواج، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

الحرارة تحت الصفر

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية ، أن سرعة الرياح بين 40 لـ 60 كيلومتر في مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس بالبرودة الشديدة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إلى درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدا 16 درجة، بينما هذه الليلة ستسجل ما بين 9 إلى 10 درجات، كما تصل في شمال الصعيد ما بين 4 و5 درجات، بينما قي سانت كاترين تصل ما بين -1 إلى -2 ما يؤدي لوجود ثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين .

ليلة شديدة البرودة

ونوهت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر موقعها على فيس بوك ، أن الأجواء البارد تستمر لليوم الثاني علي التوالي علي كافة الأنحاء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

ونوهت الهيئة إلى إن فرص الأمطار تبقي موجودة طوال ساعات الليل، حتي نهاية اليوم علي السواحل الشمالية والدلتا.

أمطار غزيرة

وبحسب نشرة الطقس الصادرة يوميا عن هيئة الأرصاد الجوية ، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

العاصمة الإدارية 16 8

6 أكتوبر 16 8

بنهــــا 17 9

دمنهور 16 9

وادى النطرون 17 8

كفر الشيخ 16 9

المنصورة 16 9

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 17 10

بورسعيد 16 10

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 8

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 18 11

نخل 15 1-

كاترين 11 2-

الطور 18 9

طابا 16 10

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 8

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 20 12

شلاتين 22 15

حلايب 20 16

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 20 15

الفيوم 16 6

بني سويف 16 6

المنيا 16 4

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 18 7

أسوان 19 9

الوادي الجديد 18 4

أبوسمبل 20 9