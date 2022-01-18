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لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب

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حمو
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الثلاثاء، 18-01-2022 11:07 ص

كشف المطرب حمو بيكا لأول مرة عن اسمه الحقيقي، معرباً عن عدم ممانعته التخلي عن اسم الشهرة "بيكا" في سبيل دخول نقابة المهن الموسيقية.
وقال بيكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا مستعد أغير حياتي كلها عشان أشتغل وآكل عيش، وأنا اسمي الحقيقي محمد محمود، واسم الدلع حمو، لو عايزين في النقابة يشيلوا بيكا ويحطوا أي اسم مفيش عندي مشكلة."
جاء ذلك تعليقا على الأخبار التي تم تداولها عن إصدار نقابة المهن الموسيقية مجموعة جديدة من الشروط لقبول مطربي المهرجانات في النقابة، وهذا ما نفاه وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد خلال مداخلة مع البرنامج، إذ قال :"لا توجد شروط للمهرجانات، الشروط تكون لكل الأعضاء، والبعض خرج بهذه الحكاية ونشرها بطريقة غريبة اليوم، وهذه أول مرة نسمع فيها عن الموضوع".
وأضاف: "الأسبوع الماضي طلبت منا أسماء غير الأعضاء في النقابة حتى لا تستخرج لهم تصاريح بحفلات. وبعضهم تقدم بأوراقه وكانت سليمة، ودخل لجنة واجتاز الاختبارات."
وتابع: "لكن هو ينفع مطرب يكون اسمه حمو طيخا، وهو اسمه حمو رجب وده اسم أحلى. إحنا معملناش شروط بس الاسم غير مقبول، لازم يغير اسمه وده الشرط الوحيد، وفي أسماء مش محتاجة تغيير."
 

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