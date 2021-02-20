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كيم كاردشيان تطلب الطلاق من زوجها أمام المحكمة وتكشف السبب الصادم

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كيم كاردشيان
 
السبت، 20-02-2021 10:42 ص المصريون

طلبت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، الطلاق من زوجها مطرب الراب، كانيى ويست، أمام المحكمة بشكل رسمي.
وأكد مصدر في المحكمة، أن أوراق الطلاق تم تقديمها أمس الجمعة، وفقا لتقارير أمريكية نشرتها مجلة “فارايتي”.
وجاء ذلك بعد زواج استمر بينها ما يقرب من 7 سنوات، فيما طلبت كيم كارداشيان حضانة قانونية ومشتركة لأطفالها الأربعة، الأمر الذي لا يمانع به ويست.
وكانت كارداشيان، ذكرت في تصريحات سابقة، أن  ويست يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ووصفت زوجها بأنه “ذكي لكنه معقد”، وناشدت الجمهور بالتعاطف معه.
 

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