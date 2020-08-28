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كيف يتم حساب سعر جرام "المصنعية"؟.. شعبة الذهب تجيب

ذهب
شعبة الذهب
 
الجمعة، 28-08-2020 12:03 ص المصريون ـ متابعات
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سعر المصنعية لا يدخل في جيب التجار.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعية تتحدد بعدة عوامل، وأن هناك تكنولوجيا في التصنيع يتم استخدامها خلال صناعة الذهب.
وحدد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن بداية سعر المصنعية لجرام الذهب تبدأ من 25 جنيهًا، موضحا أن السعر الأقصى للمصنعية لا يستطيع تحديده، فهو يرجع لعدة عوامل فهناك مشغولات يتم صناعاتها يدويًا.

 

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