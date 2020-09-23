كيف كانت علاقتها مع «سارة»؟.. 6 كلمات صادمة من الأمير تشارلز إلى «ديانا»

الأربعاء، 23-09-2020
04:39 م
فتحي مجدي
لطالما تمت مقارنة الأميرة الراحلة ديانا، وسارة فيرجسون
، وقتما كانت الأولى متزوجة من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والثانية متزوجة من الأمير أندرو، دوق يورك.
بصفتها "فتاة ريفية مناسبة"، كان لدى فيرجي الكثير من القواسم المشتركة مع عائلتها الجديدة، ومن بينها شغفها بالحيوانات والتزلج وركوب الخيل، بعكس الأميرة ديانا، التي كافحت من أجل التكيف، إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى بدأ الناس في المقارنة بينهما.
وقالت الخبيرة الملكية جيني بوند في حديثها على القناة الخامسة البريطانية: "لقد تألقت بشكل جيد. لقد ألقت فيرجي بنفسها في الحياة الأسرية. غالبًا ما كان يُنظر إلى ديانا على أنها مزاجية، وكانت فيرجي هي الفتاة المرحة والمرحبة التي كانت تنفث الهواء النقي في العائلة".
وسأل تشارلز يومًا ما ديانا لماذا لم تكن مثل فيرجي؟، وفق عالم النفس جو همينجز، لكنه رأى أنه "بالنسبة لشخص يعاني من تدني احترام الذات بالفعل، ويشعر بالضعف الشديد. لم يكن ذلك مجرد رد".
وأضاف: "كان من الممكن أن تكون هذه واحدة من أكثر الملاحظات الجارحة التي كان يمكن أن يدلي بها زوجها لها".
وقبل أن تبدأ التوترات بينهما في الظهور، كانت ديانا وسارة صديقتين حميمتين للغاية، وكانت ديانا في الواقع هي التي ساهمت في ارتباط فيرجي بأندرو.
وقبل ذلك بوقت طويل، حاولت ديانا إشراك فيرجي عن طريق سؤال أفراد العائلة المالكة عما إذا كانت يمكن أن تكون "سيدة الانتظار"، وهو شرف كبير يقع في مكان ما بين الصديق المقرب والمساعد الشخصي. لكن أفراد العائلة المالكة رفضوا طلب ديانا، قائلين إن سارة ليست مناسبة.
وقالت ليزي كوندي، صديقة سارة: "قيل لسارة إنها في الواقع غير مناسبة لأن تكون سيدة ديانا المنتظرة، الأمر الذي شكل ضربة كبيرة لسارة. أعتقد أن العائلة المالكة شعرت أن سارة لم تكن فاخرة بما يكفي".
أضافت: "كانت ديانا في الواقع مستاءة للغاية من هذا ولكن ربما لم تقاتل من أجل سارة بما يكفي. ربما كان بإمكانها أن تضع قدمها أكثر"، وفق ما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال كاتب السيرة الملكية توم كوين، إن القصر كان "عصبيًا" لفيرجي، التي كانت صاخبة وصريحة.
أضاف: "إنها ليست خادمًا وليست صديقًا. إنه نوع ما في منتصف الطريق بينهما. إنه عمل رقيق ويمنح مكانة هائلة. لقد تم إقناع ديانا بأن وجود سارة فيرجسون
ينطوي على مخاطر، فقد كان يُنظر إليها على أنها مدفع طليق. كانت ممتعة، لكنها جعلتهم متوترين".
دافعت ديانا أيضًا عن سارة أمام أفراد آخرين من العائلة المالكة خلال أيامها الأولى.
في حديثه خلال الفيلم الوثائقي، تحدث ريتشارد كاي، المحرر المتجول في صحيفة "ديلي ميل"، عن حالة معينة حدثت بعد وقت قصير من انضمام سارة إلى العائلة.
قال: "ديانا كانت لها علاقة بالأميرة آن، التي كانت تشكو من شيء فعلته فيرجي. دافعت ديانا عنها وقالت رأيها. لقد كانت شجاعة إلى حد ما من ديانا. سألت آن بشكل أو بآخر: "عليك أن تمنحها فترة راحة. فيرجي مفيد للعائلة لكنها تجد صعوبة في التكيف، تمامًا كما فعلت".