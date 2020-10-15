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كيف تعرف انك مصاب بفيروس كورونا؟

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
 
الخميس، 15-10-2020 06:26 م المصريون
اصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة من شأنها تستطيع ان تتعرف إذا كنت مصاب بفيروس كورونا ام لا، وادلت بهذه التعليمات لجميع المستشفيات والمديرات الصحية.
اذا كنت تعاني من واحد او اكثر من الاعراض التالية فأنت مصاب:
- أعراض تنفسية حادة (الكحة، ضيق التنفس).
- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.
- حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق.
-  مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.
- مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بـpcr بفيروس كورونا.
- مرتبط وبائياً بتجمع حالات مشتبهة لديها أعراض تنفسية حادة وتم تأكيد حالة من بينهم بـ"PCR".
- أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد.
- مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة.
كما تشمل الحالة المحتملة، أي حالة مشتبهة ينطبق عليها الخصائص التشخيصية التالية:
- وجود أشعة مقطعية على الصدر (إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر) بها خصائص تشخيصية لعدوى كورونا.
- تحليل دم يظهر الخصائص المرجحة لعدوى كورونا "عد طبيعي أو منخفض لكرات الدم البيضاء مع انخفاض كرات الدم الليمفاوية".
وأوضح التعريف أن الحالة المؤكدة، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى "كوفید-19".
 

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