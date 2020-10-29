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كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟

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كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟

تفسير-رؤية-الرسول-في-المنام
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الخميس، 29-10-2020 03:59 م محمد فضل
قال الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، إنه لا يوجد في السنة النبوية ما يدل على أن هناك عملًا إذا فعله الإنسان، يرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام.
وأضاف عبد الله المصلح، خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة" المذاع عبر قناة "اقرأ" الفضائية، أن الأحلام والرؤى أشياء من الغيبيات، ولذلك لم يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إخباره بعمل يجعل العبد يرى الرسول في منامه، لافتًا إلى أن الله إذا رأى في قلب عبده سلامة، وكان العبد في شوق لرؤيةه صلى الله عليه وسلم، وسألت ربك، فإن ذلك لعله يكون سببًا في أن تراه.
وأكد أن ما قاله بعض أهل العلم من إمكانية رؤية النبي بكثرة الصلاة والسلام عليه، هي اجتهادات لا يلزم أن تتحقق مع الجميع، مشيرا إلى أن البشرى للعبد المؤمن في الدنيا تكون بالتزامه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه حتى وإن لم يره في الدنيا كما قال تعالى: «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)» آل عمران.
 

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