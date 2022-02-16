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كيف تحقق الربح من سناب شات؟ خطوات بسيطة

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سناب شات
Native
Teads
الأربعاء، 16-02-2022 02:42 م
تبدأ منصة سناب شات Snapchat وضع إعلانات أثناء التشغيل، في قصص مجموعة من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية، وستعتمد المنصة هذه الإمكانية خلال الأشهر المقبلة في جميع دول العالم.

وضع الإعلانات في قصص منشئي المحتوى سيمكن المنصة من مشاركة الأرباح مع المبدعين، وتم إتاحة الإمكانية الجديدة للشخصيات العامة من أصحاب عدد المتابعين الكبير، Snap Stars

ولتتمكن من تحقيق الربح عليك معرفة ميزة Spotlight والتي تتيح لك إرسال لطقات جديدة توضع على الصفحة الرئيسية للمنصة، مثل تطبيق تيك توك.

أفضل طريقة للربح من snapchat

مقطع الفيديو الذي ستقوم بإنشائه للصفحة الرئيسية للتطبيق، حال موافقته للشروط المحددة من قبل المنصة ستحصل على ربح نظيره، وسيتأكد التطبيق من استيفاء الشروط عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمنصة.

ولا يشترط التطبيق أن يكون صاحب مقطع الفيديو من النجوم، ويتيح له الحصول على أرباح تصل إلى مليون دولار يوميًا، بحسب مشاهدات المقطع والتزامه بالشروط.

وللوصول إلى ميزة Spotlight عليك فتح تطبيق Snapchat على هاتفك ثم النقر على علامة تبويب الكاميرا لالتقاط الصور، انقر على رمز التسجيل لإنشاء لقطة فيديو واترك الزر عند انتهاء التسجيل ثم استخدم التعديل أو التأثيرات المتاحة على التطبيق. 

بعد انتهاء الخطوات السابقة اضغط على إرسال إلى أسفل الشاشة جهة اليمين، ثم اضغط على Spotlight أعلى الصفحة ووافق على استخدام شروط الخدمة، وانقر على خيار AddTopic لتعيين موضوعك لمقطع الفيديو الخاص بك، ثم اضغط على إرسال.

ويمكنك تحقيق الربح من خلال إضافة محتوى قيم هادف يرتقي بعقول المتابعين، كما يمكنك إضافة إعلانات خاصة للشركات والعلامات التجارية على حسابك الخاص سناب شات Snapchat.

ويمكنك الربح من خلال إنشاء الفلاتر، وتصميمها بجودة واحترافية من خلال تطبيق سناب شات، ثم ترويجه وعرضه للبيع في مواقع الفري لانسر المختلفة مثل خمسات، وفايفر، ومستقل.

ويلجأ رواد سناب شات إلى إنشاء حسابات وزيادة عدد المتابعين عليها ثم بيعها مقابل مبلغ من المال للراغبين في الحصول عليها.
 

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