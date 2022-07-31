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كيف أصبح شكل الفنان طارق النهري بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي؟

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طارق النهري
Native
Teads
الأحد، 31-07-2022 11:56 ص

أتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان طارق النهري بعد خورجه من السجن بعفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر الكاتب خالد البلشي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة للحظة خروج طارق النهري من السجن واستقبال الأهل والأصدقاء له.

وفي 23 فبراير 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، في 4 يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من "النهري" على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على طارق النهري فى أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.

وكان مسلسل "طاقة نور" آخر أعمال الفنان طارق النهري عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسان دهشان، وشارك في بطولته النجوم: حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبدالغفور، جيهان خليل، وهيدي كرم وغيرهم.







 

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