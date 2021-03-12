السبت 13 مارس 2021
توقيت مصر 00:33 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي متأثراً بـ "كورونا"

مأساة.. تتوفى بعد 4أيام من حصولها على لقاح كورونا

تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

بالفيديو.. موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة

تحرك سعودي قوي يستهدف كيانًا داخل مصر.. السفارة تُكشر عن أنيابها

أول رد مصري رسمي على استئناف العلاقات مع تركيا

هل يغادر "ميسي" برشلونة إلى ريال مدريد؟

شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة الفلسطينية النابغة سجى خِلَّة ويستقبلها في مكتبه

ADS
 

كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة

كويكب ضخم يقترب من الأرض
كويكب ضخم يقترب من الأرض
 
الجمعة، 12-03-2021 08:06 م الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام أمريكية اقتراب كويكب ضخم من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة.

وبالرغم من أنها وصفته بأنه الأكبر خلال عام 2021، إلا أنها ذكرت أن الخطر غير قائم بشأن هذا الحدث الفريد.

ومن المتوقع أن يمرّ الكويكب الأحد 21 مارس الحالي على بعد حوالي مليوني كيلومتر من الأرض.

وقالت إن هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم السماوي مِن كثب.

وقالت وكالة ناسا عن خطر اصدامه بالأرض، إنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

لكنّه مع ذلك يبقى قريباً بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطراً"، وفقًا للفئات الرسمية.

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2011 FO32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض.

واكتُشِف هذا الكويكب في مارس 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين. وقال لانس بينر، العالم في مختبر الدفع النفاث في "ناسا" الذي يتبع له مركز دراسة الأجرام القريبة من الأرض "لا يُعرف الكثير عن هذا الجَرَم في الوقت الراهن، لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثير عنه".

وسيكون في إمكان الباحثين، على سبيل المثال، تكوين فكرة أفضل عن تركيبة الكويكب من خلال دراسة الضوء المنعكس من سطحه.

وأوضح مدير المركز بول تشوداس في بيان أن "من المفترض أن يكون هواة علم الفلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعلى خطوط العرض الشمالية المنخفضة قادرين على رؤية هذا الكويكب باستخدام تلسكوبات متوسطة الحجم".

وطمأنت "ناسا" إلى أن أياً من الكويكبات الكبيرة المعروفة لن يرتطم بالأرض في القرن المقبل، وكذلك من غير المرجّح أن تفعل تلك التي لم تكتشف بعد. لكنها أضافت "كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدد أحدها الأرض".
 

إقرأ ايضا

كاسيدي كوريل

مأساة.. تتوفى بعد 4أيام من حصولها على لقاح كورونا

أرشيفية

تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

بالفيديو.. موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

أخبار متعلقة

فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي

فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي