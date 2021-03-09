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كويتي يقتل زوجته بطريقة بشعة ويلقي جثتها في النفايات

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جثة
 
الثلاثاء، 09-03-2021 11:28 ص محمد فضل- متابعات

أقدم مواطن كويتي على ارتكاب جريمة بشعة بحق زوجةه، بعد أن استدرجها إلى منطقة برية وقام بضربها حتى الموت، ثم تخلص من جثةها بإلقائها في النفايات.
وبعد تمكن الأمن من تحديد هوية الضحية وكشف هوية الجاني الذي اتضح أنه زوجها، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الإثنين، حكماً بإعدامه بتهمة قتل زوجةه عن طريق الحيلة.
وذكر حساب "أمن ومحاكم" الكويتي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن :" محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي تقضي بإعدام مواطن اصطحب زوجةه بالحيلة إلى منطقة برية وقام بضربها حتى الموت ورماها في منطقة نفايات".
وأحدث الحكم حالة ارتياح بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتنفيذ الحكم في المتهم، فيما طالب البعض جهات التحقيق بكشف سبب جريمته أو الدافع وراء ارتكابها.
 

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