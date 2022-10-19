كويتي يعتدي على ممرضة مصرية بشكل مبرح والشرطة تطلق سراحه!

الأربعاء، 19-10-2022
01:46 م
تعدى مواطن كويتي
على ممرضة مصرية
تعمل في أحد المراكز الطبية بدولة
الكويت، محدثًا بها إصابات.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتي
ة، فقد
تم لتحقيق مع المواطن المعتدي من قبل محقق مخفر شرطة الجهراء على خلفية ضربه ممرضة
مصرية
داخل مقر عملها في احد المراكز الطبية، وارفقت المجني عليها تقريرا طبيا في
ملف القضية والتي حملت رقم 19/2022 جنح.
وقال مصدر أمني إن ممرضة
من مواليد 1982 قالت في افادتها انها واثناء اداء
مهام عملها، قام احد المراجعين وهو مواطن بالاعتداء عليها بالضرب خلال مرافقته
لاحد اقاربه المرضى في مركز متخصص طبي.
وما أثار استياء البعض، أنه تم إطلاق سراح
المدعى عليه بعد الاستماع الى إفادته،
وأحيل الامر إلى النيابة العامة.