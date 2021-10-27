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كويتي يسلم والدته للشرطة: تحتفظ بجثة ابنتها في المنزل منذ 5 سنوات

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الشرطة
Native
الأربعاء، 27-10-2021 12:27 م
عثرت الشرطة الكويتية على هيكل عظمي لفتاة داخل حمام منزل ذويها بعد خمس سنوات على وفاتها.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية أن شقيق الفتاة قدم بلاغا لمخفر شرطة السالمية، يفيد بأن شقيقته توفيت منذ 2016، وأضاف أن والدته “تتحفظ على جثةها” داخل حمام منزل الأسرة.
ولدى معاينة المنزل عثر رجال الأمن على هيكل عظمي داخل الحمام المغلق، واعترفت الأم أن ابنتها متوفاة منذ ذلك التاريخ، وعن سبب عدم إبلاغها عن الوفاة، أجابت الأم بأنها شعرت بالخوف.
وأحيل الهيكل العظمي إلى الطب الشرعي للتعرف على سبب الوفاة، كما تم التحفظ على الوالدة وابنها.
 

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