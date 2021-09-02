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كويتي يذبح شقيقته أمام الشرطة والسبب صادم

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الخميس، 02-09-2021 08:50 ص
أقدم شاب على قتل شقيقته في منطقة تيماء بالكويت بطريقة بشعة قبل ساعات من صباح اليوم الخميس .
وكشفت “وسائل إعلام كويتية” أن المجني عليها قدمت بلاغا للأجهزة الأمنية يفيد بأن شقيقها سيقوم بقتلها بسبب خلافات مادية .
وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى المنزل وطلبوا من الشاب مقابلة شقيقته للتأكد من البلاغ وسلامتها .
وفاجأ الشاب الشرطة بالدخول للمنزل وقتل شقيقته مستخدماً “سكين” موجها لها طعنه بالرقبة وخرج وسلم نفسه واعترف بجريمته.
وتبين أن الشاب من أرباب السوابق وأنه هدد بقتل شقيقته في وقت سابق بسبب خلافات مادية بينهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.
 

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