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كويتي يتجول في الشارع عاريًا.. فكانت نهايته صادمة

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الأحد، 16-05-2021 12:20 م

فارق المواطن الكويتي الخمسيني الذي تم ضبطه قبل أيام قليلة من قبل رجال الأمن عقب تجوله عارياً وبحالة غير طبيعية في أحد شوارع منطقة كيفان الحياة داخل المستشفى التي دخل إليها لعلاجه.
ووفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية تم ضبط الرجل بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود شخص مجرد من ملابسه في منطقة كيفان، حيث تم نقله للمستشفى حينها.
وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب، بعد رصد آثار ضرب وجروح في فروة الرأس قيل بأنها قد تكون جراء إلقاء الحجارة عليه من المارة.
وفي وقت لاحق تم تعديل وصف القضية إلى قتل عمد بدلاً من اعتداء بالضرب، وضبط شخص اعترف بالتعدي ومعه آخرون على المجني عليه ضرباً داخل ديوانية.
 

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