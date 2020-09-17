كوريا الشمالية ترفض شحنة من كمامات الوجه

الخميس، 17-09-2020
08:28 م
فتحي مجدي
على الرغم من ارتفاع الطلب عليها، رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تسلم شحنة ضخمة من الأقنعة الجراحية، وأرسلها إلى الصين، خشية من أنها ربما تكون قد صنعت في كوريا الجنوبية، مما يجعلها غير قانونية.
قال التجار إنهم فوجئوا بكيم يضع أنفه في معدات الحماية الشخصية، لأن البضائع المهربة من عبر الحدود تباع علانية في الأسواق في جميع أنحاء كوريا الشمالية
، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".
كيم، الذي أصبح مذعورًا بشكل متزايد بشأن تأثير سيول على نظامه، ألقى باللوم أيضًا على الجارة الجنوبية في دعم شبكة من المنشقين الذين اتهمهم بنشر الدعاية في كوريا الشمالية
.
قال تاجر في مدينة داندونج الحدودية الصينية، إن الأقنعة تم الاحتفاظ بها في مستودع كوري شمالي لمدة شهر قبل إعادة شحنها إلى الصين.
ووفقًا لإذاعة آسيا الحرة: "تلقى التاجر الصيني أمرًا من الشركة الكورية الشمالية لإرسال أقنعة عالية الجودة حتى لو كانت باهظة الثمن بعض الشيء".
وقالت: "لذلك أرسل التاجر الصيني 15000 قناع KF94، والتي تعتبر عالية الجودة حتى في كوريا الجنوبية"، لكن "الغريب، أنه تم إعادة الأقنعة"، نظرًا لاشتباه الشركة الكورية الشمالية في أن الأقنعة ليست من الصين.
وأصبحت البضائع المهربة أكثر شيوعًا في كوريا الشمالية
، لكن التجار يحاولون إخفاء منشأ المنتجات الكورية الجنوبية وتمريرها على أنها صينية، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس".
وقال التاجر: "لم تكن هناك ملصقات أو علامات تجارية على الأقنعة يمكن أن تحدد أنها كورية جنوبية".
وأضاف: "لكن السلطات الكورية الشمالية اعتبرتهم كوريين جنوبيين بسبب الاختلاف الواضح في الجودة عن الأقنعة الصينية. السبب في قيام التاجر الصيني بإرسال أقنعة كورية جنوبية بدلاً من الأقنعة الصينية كان بسبب طلب" إرسال أقنعة عالية الجودة، حتى لو كانت باهظة الثمن".