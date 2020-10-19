"كورونا" يُفجع "ماكرون" في زوجته

الإثنين، 19-10-2020
07:35 م
الطيب حسين
دخلت بريجيت ماكرون
زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
في عزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19.
جاء هذا بحسب بيان لمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، الإثنين.
وأضاف المكتب في بيان "بريجيت ماكرون
خالطت الخميس الماضي شخصا أثبتت الاختبارات اليوم الإثنين إصابته بكوفيد-19، وتظهر عليه أعراض المرض".
وتابع قائلا "وفقا لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. ولا تظهر على بريجيت ماكرون
أي أعراض للمرض في الوقت الحالي".
وأكد القصر الرئاسي الفرنسي، أن إدخال بريجيت ماكرون
العزل الصحي لن يؤثر على جدول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، الذي لم يخالط مصابا عن قرب.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا
في فرنسا
إلى 876 ألفا و342 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.