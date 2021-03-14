الأحد 14 مارس 2021
توقيت مصر 21:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يوجه بقروض 30 سنة بفائدة 3% لتمليك الشقق لمحدودي الدخل

كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

الدولار ينزف أمام الجنيه..انخفاض كبير في الأسعار اليوم

أول تعليق من الخارجية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

آخر صيحات الإجرام.. غواصة مصنوعة يدويًا تنقل المخدرات

موقع يمني يكشف اسم الزينبية التي أوكل لها الحوثي أهم المهام الاستخباراتية

المتحف الكبير يستقبل مقصورة الملك توت عنخ آمون

شقيق طبيبة السلام يفجر مفاجأة مدوية عن انتحارها

FBI يبحث عن كنز قيمته أكثر من 500مليون دولار

ADS
 

كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 14-03-2021 07:55 م الطيب حسين

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن حالة الفنان السعودي إبراهيم الحربي، ساءت كثيرًا اليوم الأحد وتم نقله إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية لإغن الفنان السعودي تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، وذلك بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.

وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل ذو الـ 65 عاما بالشفاء العاجل،

وكان من بين هذه التعليقات: "الله يشفيه يارب له معزة خاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن".

وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق على الموضوع بطريقة رسمية حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.
 

إقرأ ايضا

السيسي

السيسي يوجه بقروض 30 سنة بفائدة 3% لتمليك الشقق لمحدودي الدخل

كورين ماسيرو

ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

المتحف الكبير

المتحف الكبير يستقبل مقصورة الملك توت عنخ آمون

أخبار متعلقة

20200620011542983

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

كورونا في الكويت

ارتفاع إصابات كورونا في الكويت.. وتسجل هذا الرقم

20190501_010350_1873

صحته متدهورة.. تطورات حالة يوسف شعبان داخل العزل

EvA9ixJXMAECxdM

وفاة مشاري البلام بـ«كورونا» ومي العيدان تتهم فنانة شهيرة

1584003718194857600

دولة عربية تعلن الإغلاق الكامل بعد دخولها في الموجة الثالثة