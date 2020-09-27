كورونا يرفع حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي

ارتفعت حالات الانتحار
في صفوف الجيش الأمريكي بنسبة تصل إلى 20 في المائة هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، الأمر الذي يعزوه مسؤولو الجيش والقوات الجوية إلى الضغوط الناجمة عن وباء كورونا.
وقال كبار قادة الجيش - الذين قالوا إنهم شهدوا ارتفاعًا بنسبة 30 في المائة في حالات الانتحار
في الخدمة الفعلية حتى الآن هذا العام - لوكالة "أسوشيتد برس" إنهم يتطلعون إلى تقليص عمليات الانتشار القتالية، وستكون الخطوة جزءًا من جهد أوسع لجعل رفاهية الجنود وعائلاتهم أولوية قصوى للجيش، متجاوزًا الاستعداد القتالي وتحديث الأسلحة.
ورفض "البنتاجون
" تقديم نتائج عن حالات الانتحار
في عام 2020 أو مناقشة القضية، لكن مسؤولي الجيش قالوا إن المناقشات في إحاطات وزارة الدفاع تشير إلى أن هناك قفزة تصل إلى 20 في المائة في إجمالي حالات الانتحار
العسكري هذا العام.
تختلف الأرقام حسب الخدمة، إذ ارتفعت النسبة إلى 30 في المائة في الجيش النشط - من 88 العام الماضي إلى 114 هذا العام - يرفع المجموع لأنه أكبر خدمة.
وارتفع حرس الجيش بنحو 10 في المائة، حيث ارتفع من 78 العام الماضي إلى 86 هذا العام. ويعتقد أن إجمالي القوات البحرية قد انخفض هذا العام.
ويقول قادة الجيش إنهم لا يستطيعون ربط الزيادة مباشرة بالفيروس، لكن التوقيت يتزامن.
وقال وزير الجيش رايان مكارثي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس": "لا أستطيع أن أقول علميًا، ولكن ما يمكنني قوله هو - يمكنني قراءة مخطط ورسم بياني، وقد ارتفعت الأرقام في القضايا المتعلقة بالصحة السلوكية".
وأشار إلى زيادة حالات الانتحار
والقتل وغيرها من السلوكيات العنيفة التي يرتكبها الجيش، "لا يمكننا القول بشكل قاطع أن السبب في ذلك هو انتشار فيروس كورونا
. ولكن هناك ارتباط مباشر منذ أن بدأ كوفيد – 19 ارتفعت الأرقام بالفعل".
وتُظهر النتائج بيانات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 انخفاضًا إجماليًا في حالات الانتحار
العسكري، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.
وهذه الأرقام المبكرة، التي غذتها الانخفاضات في وفيات القوات البحرية والجوية، أعطت الأمل للقادة العسكريين الذين كافحوا منذ فترة طويلة لخفض معدلات الانتحار
، لكن في الربيع، ارتفعت الأرقام.
قال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية: "إن كوفيد يزيد الضغط. من منظور انتحار
ي، نحن على طريق أن نكون سيئين مثل العام الماضي. وهذه ليست مشكلة سلاح الجو فقط، إنها مشكلة وطنية لأن كوفيد يضيف بعض الضغوطات الإضافية - الخوف من المجهول لبعض الناس".
وسجلت 98 حالة انتحار
في القوات الجوية والاحتياطيات في الخدمة الفعلية حتى 15 سبتمبر، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن العام الماضي كان الأسوأ منذ ثلاثة عقود من حيث حالات الانتحار
في الخدمة الفعلية. وكان المسؤولون يأملون في استمرار الانخفاض في وقت مبكر من العام.
ورفض مسؤولو البحرية والبحرية مناقشة الموضوع.
وقال تقرير للبنتاجون عن حالات الانتحار
في 2018، إن المعدل العسكري يعادل تقريبًا معدل السكان عمومًا في الولايات المتحدة، بعد تعديل حقيقة أن الجيش أكثر كثافة من الذكور وأصغر من السكان المدنيين.
كان معدل 2018 للخدمة الفعلية للجيش 24.8 لكل 100000، بينما كان المعدل المدني العام لذلك العام 14.2، لكن معدل الرجال المدنيين الأصغر سنًا تراوح من 22.7 إلى 27.7 لكل 100000 ، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية.
قال جيمس هيليس، مدير برامج الصمود في الجيش ، إن العزلة المرتبطة بالفيروس، والاضطرابات المالية، والتعليم عن بعد، وفقدان رعاية الأطفال، كلها تحدث بين عشية وضحاها تقريبًا، تسببت في توتر القوات والأسر.
أضاف هيليس، الذي حضر جلسات إحاطة للإدارة حول بيانات الانتحار
: "نعلم أن الإجراءات التي اتخذناها للتخفيف من انتشار كوفيد والوقاية منه يمكن أن تضخم بعض العوامل التي قد تؤدي إلى الانتحار
".
وقال قادة الجيش أيضًا إن القوات تتعرض لضغوط منذ ما يقرب من عقدين من الحرب. وقد تسببت عمليات الانتشار، التي ضاعفها الفيروس، والاستجابة للأعاصير وحرائق الغابات، ومهام الاضطرابات المدنية في خسائر فادحة.
وامتدت عمليات نشر الجنود من 10 أشهر إلى 11 شهرًا بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا
لمدة أسبوعين في البداية والنهاية. وقال مكارثي إن الجيش يفكر في خفض عدد القوات.
وأشار الجنرال جيمس ماكونفيل، رئيس أركان الجيش إلى أن هناك اهتمامًا جديدًا بمنح أفراد الخدمة "الوقت الذي يحتاجونه للعودة معًا والتعافي".
وأضاف: "لقد كنا نركز بشدة على الاستعداد قبل أربع سنوات لأننا واجهتنا بعض تحديات الاستعداد، وقمنا بعمل رائع. القوة جاهزة للغاية الآن. لكنني أعتقد أن الوقت قد حان الآن للتركيز على الناس".
قال روجر بروكس ، كبير أخصائي الصحة العقلية في مشروع المحارب الجريح، إن قدامى المحاربين أبلغوا عن زيادة أعراض الانتحار
والقلق.
بين أبريل ونهاية أغسطس، ارتفعت بنسبة 48 في المائة في الإحالات إلى مقدمي خدمات الصحة العقلية، وبنسبة 10 في المائة في مكالمات الصحة العقلية وجلسات الدعم الافتراضية، مقارنة بالأشهر الخمسة السابقة.
قال بروكس إن هناك أدلة غير مؤكدة على أن الوباء جعل المحاربين الجرحى مثل مبتوري الأطراف يشعرون بمزيد من العزلة، وغير قادرين على التواصل مع مجموعات الدعم.
وأضاف إن الأطباء المصابين شهدوا اضطرابات في الزيارات الطبية لإدارة الألم والعلاجات الأخرى.
داخل الجيش، قال هيليس إن الفيروس أجبر على زيادة مكالمات الرعاية الصحية عن بعد والزيارات عبر الإنترنت مع مقدمي خدمات الصحة العقلية. وقد أدى ذلك إلى بعض النتائج الإيجابية، مثل تقليل المواعيد الفائتة.
وقال: "ونعتقد أيضًا أنه كان هناك انخفاض في وصمة العار المتعلقة بالسعي وراء الصحة السلوكية لأنه يمكنك القيام بذلك من داخل خصوصية منزلك".
كما يشجع القادة العسكريون القوات على مراقبة رفاقهم عن كثب والتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة يحصلون عليها.