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كورونا يتوحش في هذه الدولة ويُصيب 360 ألف في 24 ساعة

كورونا الهند
كورونا الهند
 
الأربعاء، 28-04-2021 04:24 م محمد فضل
سجلت الهند رقما عالميا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس 200 ألف.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في هذا البلد 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.
 

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