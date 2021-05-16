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«كورونا يتوحش».. الصحة تحذر المواطنين من الأسبوع القادم

فيروس-كورونا-في-مصر
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الأحد، 16-05-2021 10:25 ص

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد حالة ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة الوطن، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة بشكل يومي، ثم تنكسر الموجة في شهر يوليو، و”لكن هذه التوقعات تتوقف على سلوكيات وتحركات المواطنين ومدى التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية”، حسب قول المصدر.
وأضاف المصدر، أن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة، وهما في الصدارة، وذلك بسبب التحركات التي شهدها شهر رمضان، وكذلك الأيام ما قبل العيد، ثم جاءت محافظة الفيوم والمنيا وسوهاج.
وطالب المصدر مواطني هذه المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، وتجنب المناطق المزدحمة، ومتابعة الاطلاع على مستجدات الفيروس.
 

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