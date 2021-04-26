كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

الإثنين، 26-04-2021
05:04 م
المصريون
يبدو أن فيروس كورونا
قد تمكن من الشيخ يوسف القرضاوي
،
الذي أصابه قبل أيام، فيما طالب مدير مكتبه عصام تليمة بالدعاء له بعد أن اشتد
المرض
عليه.
وكتب "تليمة" عبر حسابه على موقع التواصل
الاجتماعي "فيسبوك" :« نسألكم الاجتهاد في الدعاء لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي
فقد اشتد عليه المرض
وهو يحتاج دعواتكم الصالحة في هذه الأيام المباركة».
بينما كتب الداعية الكويتي طارق السويدان، :« نسألكم الاجتهاد
في الدعاء لفضيلة شيخي العلامة د. يوسف القرضاوي
فقد اشتد عليه المرض
ولا يرد القدر
الا الدعاء طهور بإذن الله تعالى وكفارات ورفع درجات ، وأسأل الله تعالى له شفاء لا
يغادر سقماً ، ويقوم بالسلامة قريباً برضىً من الله وعليه».