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كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

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يوسف القرضاوي
 
الإثنين، 26-04-2021 05:04 م المصريون

يبدو أن فيروس كورونا قد تمكن من الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أصابه قبل أيام، فيما طالب مدير مكتبه عصام تليمة بالدعاء له بعد أن اشتد المرض عليه.
وكتب "تليمة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :« نسألكم الاجتهاد في الدعاء لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي فقد اشتد عليه المرض وهو يحتاج دعواتكم الصالحة في هذه الأيام المباركة».
بينما كتب الداعية الكويتي طارق السويدان، :« نسألكم الاجتهاد في الدعاء لفضيلة شيخي العلامة د. يوسف القرضاوي فقد اشتد عليه المرض ولا يرد القدر الا الدعاء طهور بإذن الله تعالى وكفارات ورفع درجات ، وأسأل الله تعالى له شفاء لا يغادر سقماً ، ويقوم بالسلامة قريباً برضىً من الله وعليه».

 

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