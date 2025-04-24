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كهربا يثير الجدل: حسبي الله ونعم الوكيل

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الخميس، 24-04-2025 04:16 م

 

أثار محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق والاتحاد الليبي الحالي، الجدل بعد منشور غامض تداوله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر كهربا عبر حسابه مقطع فيديو بعنوان حسبي الله ونعم الوكيل، ويتداول الفيديو كلمات جاء فيها " كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لا يعلوها شئ، والله العظيم بانك ان كنت صاحب حق، ووجهتها لشخص ظالم اقسم بالله انه في ورطة، ومهما كانت مكانته ومهما علي منصبه او علي شأنه أقسم بالله انه في ورطة".

ويعيش كهربا فترة تألق مع فريقه الاتحاد الليبي الذي انتقل لصفوفه بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي الأخير، حيث شارك في 7 مباريات تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وشارك كهربا في فوز فريقه بالجولة الأولي من الدوري الليبي على نظيره الأولمبي، ليتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بالجولة الأولى من مجموعته.

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