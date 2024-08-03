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«كهربا صعب عليا أوي».. إعلامي ينتقد قسوة كولر على لاعبي الأهلي

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كهربا
السبت، 03-08-2024 04:28 م نسمه عبد الوهاب
انتقد الإعلامي محمد الليثي، السويري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب قسوته في التعامل مع نجمي الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة.
وقال الليثي في تصريحاته عبر برنامج «الهدف»: «لا أتحيز لـ أشخاص، بس ساعات الشخص بيصعب عليا لما تتك عليه، شوفت صورة من مباراة الأهلي والبنك الأهلي كهربا صعب عليا أوي، وعارف أن الكورة مفيهاش طبطة وحنية».

وأضاف: «كهربا بيتضغط عليه جامد وبينزل 7 و10 دقائق ومطلوب منه أنه يعمل حاجة، كولر ضاغط على كهربا وأفشة جدًا، إمام عاشور بيبقى مش قادر يشيل رجله وتعب، 5 مباريات متتالية بيلعب 90 دقيقة في 11 يوم، حتى عاشور كتب وقال إنه مش قادر وتعب من ضغط المباريات، وبردو كولر مبصش لـ أفشة».

وأكمل: «لما بتضغط على اللعيب زيادة عن اللزوم بنفقده، كهربا في وقت من الأوقات كان الورقة الرابحة للنادي الأهلي هو الوحيد اللي بيسجل ويصنع، ورجع بعد 6 شهور إيقاف مبيلعبش كورة، أول مباراة قصاد سموحة سجل هدفين».
وأردف: «كهربا غلط واتعاقب، لما مرديش يتمرن، ومحدش وقف جنبه من اللعيبة وأنا مش بقول حد يقف جنب الغلط، وأفشة أيضًا كان نجم مباراة بيراميدز الأولى في الدوري وسجل هدف حاسم، ويقدر ينزل مكان إمام».

وأتم: «مش بحب المدرب يقسو زيادة عن اللزوم، أنت الراجل الأول في النادي الأهلي، ولكن في لعيبة كبيرة ومميزة تستاهل نظره مختلفة، وبقول لـ كولر متزودهاش عشان الأمور تمشي».

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