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كهرباه من عضوه الذكري.. السجن 6 سنوات لضابطين عذبا مواطنًا حتى الموت

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كهرباه من عضوه الذكري.. السجن 6 سنوات لضابطين عذبا مواطنًا حتى الموت

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ارشيفية
Native
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الخميس، 29-09-2022 11:20 ص


قضت محكمة جنايات المنيا، بسجن ضابطي شرطة مدة 6 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة مواطن بعد تعذيبه.

ورأت المحكمة، أن الضابطين المتهمين احتجزا مواطنا وعذباه صعقا بالكهرباء وهتك العرض، ما أدى إلى وفاته.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2019، بعدما أحالت نيابة جنوب المنيا المتهمين إلى محكمة الجنايات بصفتهما موظفين عموميين ”ضابطي شرطة“، وآخرين مجهولين عذبوا المجني عليه محمود خميس جابر، الصادر بحقه إذن ضبط وإحضار وتفتيش من النيابة العامة لإحرازه وحيازته سلاحا ناریا وذخیرة دون ترخيص.
ووجهت النيابة للضابطين اتهامات ”بصعق المجني عليه بالتيار الكهربائي بأماكن متفرقه في جسده بواسطة أداة ماكينة كهرباء، وذلك لحمله على تقديم السلاح الناري المأذون بضبطه، والاعتراف بارتكاب الجريمة، فأحدثوا به مجموعة من الإصابات أودت بحياته“.

كما اتهمت النيابة المدانين أنهما ”هتكا وآخرون مجهولون عرض المجني عليه بالقوة، بأن جردوه من ملابسه وصعقوه بالتيار الكهربائي، مستخدمين ماكينة كهرباء، بإيصال سلك الماكينة بعضوه الذكري فأحدثوا به الإصابات“.

ووفق أمر الإحالة، فإن ”المتهم الأول ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو محضر الضبط وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة“.

وأشار الأمر إلى أن المتهم كان يعلم أن ”الواقعة مزورة حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة واقعة ضبط سلاح ناري ”فرد خرطوش“ وذخيرة ”طلقتين“، في حيازة المجني عليه حال تنفيذه لإذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيش مسكنه“.

أما المتهم الثاني ”فقد اتفق مع المتهم الأول وحرّضه على ارتكاب تزوير في محرر رسمي“.

وبيَّن أمر الإحالة أن ”المتهمين استعملا المحرر المزور فيما زور من أجله لإخفاء جريمتهما محل اتهام الأول بأن قدماه لنيابة ديرمواس الجزئية مع علمهما بتزويره“.
 

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