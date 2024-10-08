كندة علوش: همنع أولادي عن السوشيال ميديا حتى لو كنت أم ديكتاتورية

الثلاثاء، 08-10-2024
02:34 م
كشفت الفنانة كندة علوش
أنها لن تسمح لأولادها بالتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد سنوات عندما يقررون هذا الأمر بأنفسهم.
وقالت كندة علوش
خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة mbc 1: "أخدنا قرار ابتعادهم عن مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض من غير ما نتفق مقعدناش واتكلمنا بس أنا مش بعرض حياتي الشخصية ولا عمرو يوسف بيعرض حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما جم أولادنا بشكل طبيعي مكنوش جزء من الموضوع، لما يكبروا ويقرروا، يعني لما يكون عندها 16 أو 18 سنة وتكون مسئولة عن قرارها"
وتابعت كندة علوش
: "أنا بنتي عندها 6 سنين وابني سنتين ونص مش عارفة لما يكون عمرها 12 سنة إيه الصراعات اللي هخوضها معها في الموضوع دا، أنا أتمنى أنها تكون جاهلة تكنولوجيا ومتمسكش موبايل، مواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت إيجابياتها هي مكان سلبي للأطفال، بزعل من كل أهل سواء نجوم معروفين أو لأ بيخلوا أولادهم معروضين على مواقع التواصل الاجتماعي، مش كل الناس أسوياء في ناس متنمرين، أنا طول ما أنا قادرة أمنع أولادي حتى لو كنت أم ديكتاتورية
وهحاول أخلق لهم بدائل تعوضهم عن المتعة اللي بيوصلولها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت كندة علوش
أنها تأخذ القرارات السهلة بمفردها مثل الأكل والشرب ومواعيد التمرين، لكن إذا كان القرار أكبر مثل اختيار المدرسة أو أي شيء آخر يكون قرارا مشتركا بينها وبين عمرو يوسف خاصة أنها تخاف من مسئولية اتخاذ القرار بمفردها.