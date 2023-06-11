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"كنت من الجاهلين".. فنانة شهيرة تتبرأ من أفلامها بعد أداء العمرة

"كنت من الجاهلين".. فنانة شهيرة تتبرأ من أفلامها بعد أداء العمرة

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شمس البارودي وعادل إمام
الأحد، 11-06-2023 11:12 ص

 

قال الفنان حسن يوسف، إن زوجته شمس البارودي، لا تفكر في العودة للتمثيل مرة أخرى، وليست لديها نية لتعود للأضواء والشاشات

 

العودة من العمرة

 

وكانت الفنانة شمس البارودي تبرأت من أعمالها الفنية بعد تأديتها عمرة سنة 1982، لتقرر بعد عودتها من العمرة الاعتزال بشكل رسمي.

 

أفلام قديمة

 

وشاركت شمس البارودي آنذاك وثيقة، جاء فيها: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تُعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تُعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة، صُورت منذ سنوات بعيدة.

 

أنا من الجاهلين

 

وكشفت شمس البارودي في أحد البرامج العربية، عن تبرؤها من أعمالها بشكل رسمي، واصفة إياها بأنها كانت من الجاهلين وقت تقديمها هذه الأعمال.

 

وتابعت: نحتسب عند الله هذا الأمر، هما من سيأخذوا هذا الوزر، قادرين يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا كمان هما أحرار، أنا بقول مثل قول سيدنا موسى فعلتها وأنا من الجاهلين.

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