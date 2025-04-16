"كنت مفكرها رقاصة زنجية"..: مرتضى منصور لـ رمضان: فاكر لما أختي إديتك 20 جنيه؟

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على إطلالة الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل، بعد ظهوره بملابس تشبه "بدلة الرقص" خلال حفله في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا.

وقال مرتضى عبر فيديو له: "كنت مفكرها رقاصة زنجية، هو ده محمد رمضان اللي قال للرئيس السيسي فين السلاح، السلاح هيصدي؟".

وأفاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن الجمهور هو السبب وراء ما وصل إليه محمد رمضان، مشيراً إلى أنه لم يصدق عينيه عندما رآه يرتدي تلك الملابس، وقال : إوعى تنسى يا محمد رمضان لما أختي إديتك 20 جنيه عشان تروح وتركب الميكروباص".

وفي فيديو نشره على “يوتيوب”، قال مرتضى منصور: «لم أصدق أن هذا هو محمد رمضان، كنت أعتقد أنه راقصة ترتدي ملابس براقة، وقلت في نفسي: لا يمكن أن يكون هذا رجلً، لكن الشعب هو من ساهم في ذلك، لأنه هو من يراه في الشارع ويناديه بالأسطورة وجعفر العمدة، ويتحدث مع محمد صلاح، كل هذا يعكس واقع الفن المصري، لذا فإن الشعب هو من يتحمل المسؤولية، وليس هو. لقد ظننت أنه راقصة زنجية».

وأضاف: «ثم قام بنشر ستوري يقول فيه إنه لا يهتم بما يحدث، لماذا يستحق الشعب ذلك؟ لأنه يتبع أمثال هؤلاء في الشارع، مثل دينا رفارف التي يريد الناس التصوير معها، ومي القاضي، الأمر أصبح مزعجًا، يا شعب مصر، من هم هؤلاء؟ طوال اليوم تعمل بجد وتكافح في الشارع، وهو يخرج ليقول إنه يمتلك 18 سيارة، كل واحدة منها بـ20 مليون، لذلك، على أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعلي مصطفى كامل، الذي يغني، ومسعد فودة، نقيب السينمائيين، أن يتحملوا المسؤولية».

وانتقد مرتضى منصور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكل ضمني هذه التصرفات، متسائلاً عن دور النقابة في حماية المهنة وقيمها، ومشيراً إلى تاريخ عمالقة الفن المصري الذين قدموا صورة محترمة للفنان، مردفا: “أفعاله ألعن من المخدرات”.

كما وجه انتقادات حادة لبعض "النماذج" التي تظهر على الساحة الفنية حالياً، واصفاً إياهم بـ "(..)" و "(..)"، ومستنكراً المحتوى الذي يقدمونه والذي وصفه بـ "القرف".

وطالب منصور نقابة الممثلين بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على صورة الفن المصري وتاريخه.

وكان رمضان قد ظهر في الحفل بجسد شبه عاري، مرتديًا قميصًا مفتوحًا، مع سلسلة ذهبية ضخمة تدلت من رقبته وغطت أجزاء من صدره وبطنه.