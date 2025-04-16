الخميس 17 أبريل 2025
توقيت مصر 04:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد القفزة التاريخية.. الدولار يسجل مفاجأة أمام الجنيه اليوم بالبنوك

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب:دايمًا الحمد لله

ظهور صـ.ـادم لـ شيريهان بعد إصابتها بسرطان نادر وإزالة جزء من فكها(فيديو)

"كنت مفكرها رقاصة زنجية"..: مرتضى منصور لـ رمضان: فاكر لما أختي إديتك 20 جنيه؟

بقرار من المحافظ.. غلق وتشميع 11 فرعًا لـ "بـ بلن" بالجيزة بعد إصابات بالتسمم

أغرب قضية.. التهمة تهريب نمل!

محمد رمضان يبرر ارتداء ملابسه في حفل أمريكا بتعليق مفاجئ

منعها من دخول فيلتها.. طليقة سيد رجب الأمريكية تلجأ للشرطة

مواطن يحصل على مبلغ كبير من خليجي مقابل تزويجه ابنته لكن النهاية صـ.ـادمة

أزمة "بدلة رقص" محمد رمضان تصل النائب العام

"كنت مفكرها رقاصة زنجية"..: مرتضى منصور لـ رمضان: فاكر لما أختي إديتك 20 جنيه؟

Capture
ا
الأربعاء، 16-04-2025 01:38 م

 

 

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على إطلالة الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل، بعد ظهوره بملابس تشبه "بدلة الرقص" خلال حفله في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا.

وقال مرتضى عبر فيديو له: "كنت مفكرها رقاصة زنجية، هو ده محمد رمضان اللي قال للرئيس السيسي فين السلاح، السلاح هيصدي؟".

وأفاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن الجمهور هو السبب وراء ما وصل إليه محمد رمضان، مشيراً إلى أنه لم يصدق عينيه عندما رآه يرتدي تلك الملابس، وقال : إوعى تنسى يا محمد رمضان لما أختي إديتك 20 جنيه عشان تروح وتركب الميكروباص".

وفي فيديو نشره على “يوتيوب”، قال مرتضى منصور: «لم أصدق أن هذا هو محمد رمضان، كنت أعتقد أنه راقصة ترتدي ملابس براقة، وقلت في نفسي: لا يمكن أن يكون هذا رجلً، لكن الشعب هو من ساهم في ذلك، لأنه هو من يراه في الشارع ويناديه بالأسطورة وجعفر العمدة، ويتحدث مع محمد صلاح، كل هذا يعكس واقع الفن المصري، لذا فإن الشعب هو من يتحمل المسؤولية، وليس هو. لقد ظننت أنه راقصة زنجية».

وأضاف: «ثم قام بنشر ستوري يقول فيه إنه لا يهتم بما يحدث، لماذا يستحق الشعب ذلك؟ لأنه يتبع أمثال هؤلاء في الشارع، مثل دينا رفارف التي يريد الناس التصوير معها، ومي القاضي، الأمر أصبح مزعجًا، يا شعب مصر، من هم هؤلاء؟ طوال اليوم تعمل بجد وتكافح في الشارع، وهو يخرج ليقول إنه يمتلك 18 سيارة، كل واحدة منها بـ20 مليون، لذلك، على أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعلي مصطفى كامل، الذي يغني، ومسعد فودة، نقيب السينمائيين، أن يتحملوا المسؤولية».

 

وانتقد مرتضى منصور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكل ضمني هذه التصرفات، متسائلاً عن دور النقابة في حماية المهنة وقيمها، ومشيراً إلى تاريخ عمالقة الفن المصري الذين قدموا صورة محترمة للفنان، مردفا: “أفعاله ألعن من المخدرات”.

 

كما وجه  انتقادات حادة لبعض "النماذج" التي تظهر على الساحة الفنية حالياً، واصفاً إياهم بـ "(..)" و "(..)"، ومستنكراً المحتوى الذي يقدمونه والذي وصفه بـ "القرف".

 

وطالب منصور نقابة الممثلين بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على صورة الفن المصري وتاريخه.

وكان رمضان قد ظهر في الحفل بجسد شبه عاري، مرتديًا قميصًا مفتوحًا، مع سلسلة ذهبية ضخمة تدلت من رقبته وغطت أجزاء من صدره وبطنه.

إقرأ ايضا

Capture

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب:دايمًا الحمد لله

Capture

ظهور صـ.ـادم لـ شيريهان بعد إصابتها بسرطان نادر وإزالة جزء من فكها(فيديو)

Capture

بقرار من المحافظ.. غلق وتشميع 11 فرعًا لـ "بـ بلن" بالجيزة بعد إصابات بالتسمم

أخبار متعلقة

خ

محمد رمضان يبرر ارتداء ملابسه في حفل أمريكا بتعليق مفاجئ

Capture

أزمة "بدلة رقص" محمد رمضان تصل النائب العام

WhatsApp Image 2025-_2811_092726

بدلة رقص.. الله يكسفك" انتقادات حادة لـ محمد رمضان بسبب ملابسه في حفلة أمريكا

1287125

والد زيزو: ميدو هو السبب في تطفيش ابني من الزمالك

67ed187d4c59b755e07fb65d

تعليق ساخر من محمد رمضان بعد تراجع ياسمين صبري عن مقاضاته

Capture

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع