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كمال أبورية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء: سامحيني

كمال أبورية وماجدة زكي
كمال أبورية وماجدة زكي
 
الإثنين، 05-04-2021 12:01 م محمد فضل
قدّم الفنان كمال أبو رية، اعتذاراً إلى طليقته وأم أولاده الفنانة ماجدة زكي وطلب منها أن تسامحه على أخطائه لأنه كان شاباً يافعاً وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "واحد من الناس". 

وقال "كمال"، إنه يحترم طليقته كثيراً فهي بنظره إمرأة مكافحة وقوية، ربت أولادهما بطريقة جيدة للغاية، وقدم لها التحية.

كما اعتذر منها وقال: "بالتأكيد غلطت في فترة من الفترات ومبعملش حساب حاجات كتير كنت صغير وقتها وممكن أكون أخطأت في حقها في أشياء، أتمنى أنها تسامحني وأولادي يسامحوني لأني بحبهم جدا".

 

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