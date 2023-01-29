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" كل ما اطلب فلوس يغمي عليه".. سيدة تطلب الطلاق بسبب بخل زوجها

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Teads
الأحد، 29-01-2023 02:52 م

 

 

أقامت زوجة دعوى نفقة ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة لرفضه الإنفاق على طفليه بعد طلاقهما.

 

وأمام خبراء التسوية بمحكمة الأسرة، رفضت مقيمة الدعوى عقد أي جلسات صلح أو استدعاء طليقها لتسوية النزاع، وقالت: "ما تتعبوش نفسكم، مفيش فايدة.. هو هيعيش ويموت بخيل، وعشان كده اطلقت".

 

وأوضحت السيدة أنها تزوجت قبل 7 سنوات من طليقها، وأنجبت منه طفلين، تحملت من أجلهما ما لا يطيقه إنسان بسبب بخل زوجها وحرصه الشديد في الإنفاق، رغم أن دخله مناسب.

 

وأضافت مقيمة الدعوى أنها تحملت الإقامة مع طليقها من أجل طفليها اللذبن يبلغان من العمر 5 و3 سنوات، موضحة أنها كانت تتولى الإنفاق عليهما، وتلبية كل احتياجاتهما من راتبها الخاص، وأحيانا من مساعدة أسرتها لها، حيث كانت تحصل على مبلغ شهري من شقيقها هو نصيبها من ربح تجارة والدها المتوفى.

 

وتابعت: "في البداية كنت لا أعبأ بذلك وكنت أقول لنفسي المهم أني ما أحرمش ولادي من حاجة، ولكن بمرور الوقت ساءت الأمور وبدأ زوجي يتفنن في الحجج التي يتهرب بها من دفع أي نفقات لطفلي، حتى إنه كان يدعي المرض لإسكاتي عن طلب أي شيء، إلى أن تطور الأمور إلى تمثيله فقدان الوعي، بزعم أنه يعاني اضطرابا في الأعصاب بسبب الانفعال الزائد.

 

وشددت السيدة على أنها كانت على يقين من أن زوجها يدعي المرض، وما أكد إحساسها رفضه المستمر الذهاب للطبيب للاطمئنان على حالته الصحية، لينتهي بها الأمر إلى الطلاق، مضيفة أنه بعد مرور أكثر من عام على الطلاق لم يرسل لطفليه أي أموال.

 

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