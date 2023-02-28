"كل العرب باعوك يا صلاح".. نتيجة التصويت على أفضل لاعب في العالم





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب رسميا عبر موقعه الرسمي، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للمرشحين ضمن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم مساء الاثنين في باريس.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمرة الثامنة بتاريخه.

وتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" The best من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، ليحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

والربع الأول عن طريق استفتاء جماهيري عبر موقع "فيفا"، فيما الربع الثاني يعود لتصويت قادة المنتخبات، أما الربع الثالث فيخص تصويت مدربي منتخبات العالم، بينما يكون الربع الأخير بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من "فيفا" لتحديد صاحب أعلى معدل نقاط واختيار الفائز.

لمن صوت محمد صلاح في جوائز "الأفضل" 2022؟

ولم يمنح قادة المنتخبات العربية أي منهم صوته للنجم المصري محمد صلاح ضمن ثلاثي المقدمة، فيما حصل على المركز الأول من روي فيتوريا مدرب "الفراعنة"، وممثل وسائل الإعلام من مصر وفلسطين.

ونستعرض في السطور التالية اختيارات أبرز قادة ومدربي المنتخبات الوطنية العربية في التصويت لجائزة "الأفضل" المقدمة من "فيفا".

قائد منتخب البحرين: سيد محمد عباس: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

قائد منتخب العراق: جلال حسن: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: كيليان مبابي.

قائد منتخب الأردن: أنس بني ياسين: المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

قائد منتخب الكويت: خالد حاجيه: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: كيليان مبابي.

قائد منتخب لبنان: حسن معتوق: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

قائد منتخب المغرب: رومان سايس: المركز الأول: أشرف حكيمي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: كيليان مبابي.

قائد منتخب عمان: محمد المسلمي: المركز الأول: كريم بنزيما، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كيليان مبابي.

قائد منتخب فلسطين: عبد اللطيف البهداري: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: أشرف حكيمي.

قائد منتخب قطر: حسن العيدوس:المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

قائد منتخب السعودية: سلمان الفرج: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: كيليان مبابي.

قائد منتخب جنوب السودان: بيتر مابوك: المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: ساديو ماني.

قائد منتخب سوريا: أحمد مدنية: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كريم بنزيما، المركز الثالث: نيمار.

قائد منتخب الإمارات: علي خصيف: المركز الأول: كريم بنزيما، المركز الثاني: كيفين دي بروين، المركز الثالث: روبرت ليفاندوفسكي.

قائد منتخب اليمن: علي المريسي: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كيفين دي بروين.

وفيما يلي تصويت بعض مدربي المنتخبات العربية الذي جاء على الشكل التالي :

مدرب منتخب الجزائر: جمال بلماضي: المركز الأول: كريم بنزيما، المركز الثاني: محمد صلاح، المركز الثالث: لوكا مودريتش.

مدرب منتخب البحرين: فيليبي دي سوسا: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب العراق: خيسوس كاساس: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: إيرلينج هالاند.

مدرب منتخب الأردن: عدنان حمد: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب الكويت: روي بينتو: المركز الأول: كريم بنزيما، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: ليونيل ميسي.

مدرب منتخب لبنان: ألكسندر إلتش: المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: إيرلينج هالاند، المركز الثالث: ليونيل ميسي.

مدرب منتخب المغرب: وليد الركراكي: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: أشرف حكيمي.

مدرب منتخب عمان: برانكو إيفانكوفيتش: المركز الأول: لوكا مودريتش، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كيليان مبابي.

مدرب منتخب فلسطين: مكرم دبوب: المركز الأول: كريم بنزيما، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كيليان مبابي.

مدرب منتخب السعودية: هيرفي رينارد: المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب جنوب السودان: ستيفانو كوزين: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب السودان: برهان تيه: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: لوكا مودريتش.

مدرب منتخب سوريا: حسام السيد: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كيفين دي بروين.

مدرب منتخب تونس: جلال قدري: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب الإمارات: رودولفو أروابارينا: المركز الأول: ليونيل ميسي، المركز الثاني: كيليان مبابي، المركز الثالث: كريم بنزيما.

مدرب منتخب اليمن: ميروسلاف سوكوب: المركز الأول: كيليان مبابي، المركز الثاني: ليونيل ميسي، المركز الثالث: ساديو ماني.