الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

حظر الدخول والخروج من العاصمة الإيرانية بعد تفشي كورونا

«كلوب» يفجر مفاجأة عن «صلاح» بعد ضجة «ركلة الجزاء»

تطورات جديدة في حالة عائض القرني

الفريق شفيق يصل إلي محكمة جنايات العباسية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية

الاصابات تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة توجو

"عبدالحفيظ " يوجه رسالة لأحمد فتحي

البرلمان يوافق علي قرض بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء

ADS
 

«كلوب» يفجر مفاجأة عن «صلاح» بعد ضجة «ركلة الجزاء»

202002150352315231
كلوب وصلاح
 
الإثنين، 02-11-2020 03:59 م محمد فضل - متابعات
دافع يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن نجم فريقه محمد صلاح، بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها ضد وست هام يونايتد.
وتعرض صلاح لانتقادات عديدة، حيث يجد البعض أنه ادعى التمثيل داخل منطقة الجزاء، من أجل خداع الحكام والحصول على ركلة جزاء.
ورد المدرب الألماني في المؤتمر الخاص بمواجهة أتلانتا غدا الثلاثاء، قائلا: "ليس لدي ما أقوله، لقد كانت مخالفة إلى حد كبير لكل من شاهدها".
وأضاف: "صدق أو لا تصدق، لقد تحدثت مع صلاح صباح أمس (الأحد)، وسألته عن حالته، وأخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات في المباراة، واحدة كانت في منطقة الجزاء، لكنه لم يسقط".

واختتم: "لا نتحدث كثيرا عن ركلات الجزاء التي لم نحصل عليها بعد يومين، ولكن ما زال البعض يتحدث عن ركلة جزاء حصلنا عليها، رغم أن المباراة كانت يوم السبت".
وفاز "الريدز" على ضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .
وسجل صلاح هدف التعادل في تلك المباراة، بعدما سقط من جراء تدخل موساكو، مدافع الهامرز، وحصل على ركلة جزاء.
 

إقرأ ايضا

حسام البدري

مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

الملك-سلمان-صورة-حلوة-البيعة-4-799x625

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

العاصمة الإيرانية

حظر الدخول والخروج من العاصمة الإيرانية بعد تفشي كورونا

أخبار متعلقة

محمد صلاج

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى