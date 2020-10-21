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"كلوب" يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيله

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كلوب
 
الأربعاء، 21-10-2020 06:43 م
أدلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بتصريحات حول رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أنه لو كان ذكيًا لو رحل في هذا الصيف.


وذكر المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في حديثه عن مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء: "لو كنت حقًا شخصًا ذكيًا لرحلن عن ليفربول في الصيف الماضي."

وقال: "لو حدث ذلك لتلقيت العديد من الردود الإيجابية من الناس، لكن لسوء الحظ أنا لست ذكيًا، أنا لا أعرف الأمر حقًا لا يتعلق بي."

وتابع: "عندما استخدمت هذه العبارة (لا يهم ما يقوله الناس عنك عند وصولك، ولكن ما يقولونه عندما تغادر) كان الأمر على وجه التحديد حول وداع دورتموند لأن الناس كانوا إيجابيين عندما وصلت إلى هناك وكانوا إيجابيين عندما غادرت هناك بالطريقة الصحيحة."

وأكمل: "لذلك كل هذا جيد وإذا حدث ذلك، أينما كان، سأكون على ما يرام، ما يمكننا الفوز به بين الحين والآخر، ليس لدي أي فكرة، لكن يمكنني أن أعدك بأننا سنحاول كل شيء."


 

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