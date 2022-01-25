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«كلهم بايظين».. مشاداة بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم منى زكي

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الثلاثاء، 25-01-2022 10:05 ص

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين، والفنانة إلهام شاهين  على الهواء، في برنامج "آخر النهار"؛ بسبب دفاع الفنانة عن فيلم "أصحاب ولا أعز"، حيث أكدت: "لو اتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم ده؛ هعمله ".
وعلق الإعلامي تامر أمين قائلا :"أنا عارف انه تجسيد وليس حقيقي ولكن، يعني كل الأشخاص السبعة اللي على الترابيزة بايظين كده مفيش حد فيهم عدل، وهنا بتكلم في فكرة الرسالة الموجهة" .
وتابع "تامر امين ": "انا ضد الهجوم اللي حصل ضد منى زكي لأنه عيب ولا يصح، ولكني أرفض الدور لان الفيلم أقل من مستوى فنانة مثل منى زكي، والجدل ده خلى اللي ماشافهوش يشوفه، وانا اللي مختلف معايا في الرأي بحترمه".
وبدورها قالت إلهام شاهين:" ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي وأداءها كان رائع ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد".
وتابعت إلهام شاهين:"معظم أحداث فيلم أصحاب ولا أعز  تحدث في المجتمعات العربية"، مضيفة :"منصة نتفلكس منصة دولية وغير متواجدة في كل المنازل المصرية، ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها ".
وتابعت إلهام شاهين: "أرى أن الفيلم رائع وأحيي صناع الفيلم بالكامل، وكان مباراة في التمثيل، وبرافو لكل الممثلين ".
 

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