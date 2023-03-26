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كلمة قالها رامز جلال لـ ياسمين عز أغضبت الجمهور.. هل قصد إهانتها؟

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كلمة قالها رامز جلال لـ ياسمين عز أغضبت الجمهور.. هل قصد إهانتها؟

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ياسمين عز
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الأحد، 26-03-2023 01:00 م

 

من المعروف عن الإعلامية ياسمين عز أنها دائمًا تثير الجدل، وتكون محور حديث الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجمهور فوجئ بظهورها كضيفة ببرنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة MBC  الفضائية.

 

وكانت تلك الحلقة منتظرة من الجمهور بشغف كبير، حيث أن البعض اعتبرها حلقة الانتقام من مذيعة الرجل "ياسمين عز"، وحققت تلك الحلقة تفاعلا كبيرا جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ردود ياسمين عز على رامز التي اعتبرتها بعض السيدات بأنها ردود استفزازية.

 

وروجت الإعلامية ياسمين عز لحلقتها ببرنامج رامز جلال من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت موجهة نصيحة لسيدات مصر قائلة: "يامدام انا، وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي، ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة، ذي مانا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك، مشاهدة ممتعة يا مدام".

 

وتؤكد عز، من خلال ذلك التعليق، إنها ستكون محور شماتة سيدات مصر بعد عرض حلقتها مع رامز جلال، وذلك بسبب النصائح التي تقدمها لهم من خلال برنامجها "كلام الناس".

 

استقبل الفنان رامز جلال ضحيته الثالثة الإعلامية ياسمين عز، التي كانت حلقتها اليوم ببرنامج رامز نيفر إند مليئة بالسخرية الشديدة من نصائحها للسيدات.

 

واستمر رامز في السخرية من ياسمين عز، أثناء عرض الحلقة حيث أنه وصفها قائلًا: "المسهتنة المستهبلة ياسمين عز، استهتني واتنحنحي هتنجحي".

 

وواصل رامز جلال ممارسة مقلب المطعم الطائر ضد ضحيته ياسمين عز، التي ظل الجمهور يستمع لردودها بتركيز شديد، وقال لها رامز: "هموتك".. فكان رد ياسمين: "موتني.. هدخل الجنة مع الرجالة".

 

وانتهزت ياسمين عز، حلقتها مع رامز جلال لكي ترد من خلالها عن الأخبار والصور القديمة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي الجمهور من خلال تلك الصور إنها خضعت لكثير من عمليات التجميل.

 

وأكدت ياسمين بعد سؤلها عن خضوعها لعمليات التجميل قائلة: "أنا بيضة ولا مش بيضة، أنا لوني أبيض مش بتاعة عمليات تجميل، ده جمال من عند الله" وبهذه الجملة ردت على كل المشككين.

 

ردود أفعال حلقة ياسمين عز مع رامز

ومن جانب آخر علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حلقة ياسمين عز مع رامز جلال.

 

حيث علق حساب فيسبوك يحمل اسم "علي الزناتي" قائلًا: "رامز جاب ياسمين عز وبوظلها شكلها وشعرها وكل حاجة وبعد ماخلصوا واكتشفت المقلب حطت ايديها ف جيبها انا افتكرت هتطلع حاجة تخبطه بيها أو تغزه مثلا لاقيتها بتطلع مراية".

 

وعلق حساب آخر يحمل اسم خالد إبراهيم قائلًا: "أنا هبقى في الجنة عشان بدافع عن الراجل.. ده دين إيه عاوز أعرف!".

 

وحساب آخر لفتاة تدعى شمس هشام قائلة: "ياسمين عز خصصت الجنة للرجالة خلاص.. طيب أقول إيه؟".

 

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