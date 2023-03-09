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"كلمة" قالتها الزوجة أشعلت ناره.. شاهد يكشف سبب مذبحة الإسكندرية

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الضحايا
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Teads
الخميس، 09-03-2023 12:56 م

 

 

كشف شاهد عيان ، تفاصيل اللحظات الأخيرة لقيام زوج بقتل أبنائه وزوجته وبعض أفراد أسرتها بعد نشوب خلاف بينهم، في محافظة الإسكندرية.

 

وقال : "زوجة المتهم كانت مقيمة بمنزل والدها منذ 15 يوما بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وإنها طلبت منه الانفصال لعدم قدرتها على تحملها الخلافات العائلية التي كانت تحدث بينهما"، حسب موقع القاهرة 24.

وأشار إلى أن المتهم أخبر والد زوجته أنه سوف يأتي ورفقته المأذون الشرعي لكي يتم الانفصال بناء على رغبة ابنته. لافتا إلى أنه عندما وصل إلى منزل زوجته حاول الحضور الصلح بينهما إلا أن الزوجة رفضت وهددت زوجها برفع دعوى خلع ضده، فأخبرها بأنه سوف ينهي حياتها إذا فعلت ذلك، فردت عليه قائلة : " من أمتى وأنت بتعرف تموت".

وتابع : "المتهم طلب أن يذهب إلى الحمام، وعند خروجه أطلق نحو زوجته طلقة نارية أودت بحياتها، ثم أطلق 3 طلقات نارية صوب والدها"، قائلًا: "دخل الحمام وخرج كان معمر المسدس وضربها طلقة وقعت على الأرض، وبعدها أبوها 3 طلقات وأمها طلقة، وأخوها 16 طلقة، وبعدها دخل قتل عياله وهما نايمين، كان في وعيه ومحضر طبنجة و3 خزنات، وضرب عليهم 28 طلقة".

 

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