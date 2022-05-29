الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 02:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعفاء وزراء ومسؤولين

فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية

هكذا قتل نجل وزيرة الهجرة زميليه في أمريكا.. إليكم صور الضحايا ومشاهد من الجريمة

بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية

ليفربول: تعرضنا لأسوأ الهزائم وهذا ما سيفعله «كلوب» بقوة

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

شاهد أغلى قطعة لحم في العالم من «البقرة المُدللة».. كم يبلغ سعرها؟

شيرين ترد على عودتها لـ حسام حبيب وتحسم الأمر بكل جُرأة

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

ADS
 

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179
ا
Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 12:12 م

تعرض الفنان الليبي أحمد بحور لعملية اغتيال برصاص مجهولين، أمس السبت،  أمام منزله، حيث فارق الحياة مباشرةً قبل محاولات إسعافه.
وفي التفاصيل تلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة ووجدوا جثته داخل سيارته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحادثة ورجح بعضهم أن من قام بهذه العملية هو تنظيم داعش الإرهابي التي عاودت السيطرة على المدينة وذلك بسبب أغنية عن الجيش الليبي الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.
وتقول كلماتها:

صبراتة الأبية صبراتة الصمود.. صبراتة العصية ما تخون العهود
ماترضى الإهانة.. شيالة أمانة الشعب الليبي معانا وكل الجنود
قبايلها صبراتة جيابة أفخار.. ولدها قدم حياتة ما رضى العار
جيشنا برجالة وعيسى معانا.. الوطن الدوم حذانا صرمان يا الأنصار

 

إقرأ ايضا

Capture

فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية

نجل-وزيرة-الهجرة-المصرية-نبيلة-مكرم-1

هكذا قتل نجل وزيرة الهجرة زميليه في أمريكا.. إليكم صور الضحايا ومشاهد من الجريمة

62933b2d4c59b76aa96be534

بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية

أخبار متعلقة

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

image

رأيت الموت بتفاصيله.. مصطفى كامل يكشف لحظات مرعبة في أزمته الأخيرة

V8oIr

فيديو مؤلم.. 3 شباب يوثقون لحظة وفاتهم ووصيتهم بعد تعثرهم في الصحراء

5

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

2021-637611986081592372-159

وفاة فنان عربي شهير أثناء حضوره مهرجان "كان" السينمائي