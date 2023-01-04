كفاية أمي.. مفاجأة في أول لقاء بين فتاة بورسعيد المحبوسة وشقيقها





قام شقيق المتهمة نورهان فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها رفقة عشيقها الطفل ابن الـ 15 عامًا، بعدما ضبطتهما الأم في وضع مخل على فراشها، بزيارة شقيقته في القسم لأول مرة.

وكشفت المستشارة هايدي الفضالي، محامية نورهان المتهمة بقتل أمها في بورسعيد، أن الزيارة هي الأولى من أخيها لها في محبسها، وكانت كلها بكاء في حضنه، وقالت له، إنها اخطأت في حقهم، لكن تريد أن تحميه وخائفة عليه، وأقسمت أنها بريئة من قتل أمها.

وأشارت هايدي الفضالي، إلى أن نورهان حذرت شقيقها أحمد خليل من الأخذ بالثأر، وأكدت له أنها خائفة عليه وعلى مستقبله وحياته، وأنها لا تريد أن تنتقم من المتهم الآخر في القضية حسين. م. ف، والذي لم يتجاوز 15 من عمره.

وخلال حديث دار بين محامية نورهان وشقيقها، قال لها: كفاية أمي ضاعت.. أنا عايز أختي علشان نداوي كلنا جراحنا مع بعض.. كفاية فقدنا واحدة، وذلك بعد أن احتضن المُتهمة بقتل أمها لإخفاء جريمة مُمارسة الفاحشة مع الطفل المتهم، بعد أن شاهدتهما أمها على فراشها.

كان الكشف الطبي قد أظهر أن نورهان خليل المتهمة بقتل أمها غير عذراء، واعترفت الفتاة المُتهمة بقتل أمها، أنها ليست آنسة، وأنها تمارس الفاحشة مع ابن الجيران الطفل جامع الخردة.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، تنظر وقائع القضية يوم 14 من شهر يناير الجاري، وذلك أمام الدائرة الثالثة، والتي تواجه خلالها نورهان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما يعاقب الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث، وتكون ثاني الجلسات يوم 8 يناير.