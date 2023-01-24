كشف مفاجآت.. يزن الأسمر يعلن الاعتزال: سامحوني وسامحوا عزيز الله يرحمه





أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي " يزن الأسمر" صديق مشهور سناب شات الراحل "عزيز" الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة ، اعتزاله السوشيال ميديا ، مطالبا المتابعين أن يسامحوه والدعاء لعزيز بالرحمة .

وقال يزن الأسمر عبر مقطع فيديو نشره بـ " سناب شات" ، " قررت قرار نهائي الاعتزال واليوم راح يكون آخر يوم تشوفونا فيه " .

وتابع ، " لازم تعرفون إن كل شيء كنا نقوم بتصويره كان تمثيل ، والولد الذي كان مع عزيز ولدي ، حبينا نجعل عزيز يعيش اللحظة الأبويه وأن لديه عائلة ".





وأردف ، " كل شيء كان تصوير كنا فريق عمل ، الله يرحم عزيز ، وأطالبكم بآخر طلب أن تسامحونا وتسامحون عزيز وتدعون له ، وإذا قدرتم تتصدقون له تصدقوا ".





وأضاف،" إن شاء الله أنا موجود مع أهله وقايمين بالعزاء وما راح نقصر ، ادعو لعزيز بالرحمة وسامحونا وسامحوه ، فعزيز لم يفعل شيء ، وأنا الذي كنت أصور وصاحب الأفكار ، سامحونا ياجماعة الخير .. هذه آخر سنابه تشوفوها لي ".





وكان توفي الفنان الكوميدي السوري "عزيز" الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة ، عن عمر ناهز 27 عاماً ، عقب معاناته من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له .

