كشفتها التحريات.. مفاجآت صادمة وراء عمليتي تفجير بالبحرين

السبت، 06-02-2021
09:56 م
الطيب حسين
كشفتها التحريات التي أجرتها السلطات البحرين
ية مفاجآت صادمة وراء عمليتي تفجير استهدفت جهازين للصراف الآلي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن قواتها تمكنت من إبطال متفجرات استهدفت الجهازين التابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص في العاصمة المنامة.
وجاء في بيان وزارة الداخلية، "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي".
وبعد عمليات البحث والتحري تمكنت السلطات المختصة من القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال التحقيق جارية.
ودلت التحريات الأولية على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين، بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم .
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.