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كسروا باب الشقة فوجدوا العروسان فارقا الحياة والسبب صادم

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عروسان
Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 09:49 ص

لقي عريس وعروسة، مصرعهما ليلة زفافهما، في محافظة القليوبية.
وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من مستشفى شببن القناطر باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما ليلة الزفاف.
وتبين أنه عند ذهاب والد العريس، ووالدة العروس، للاطمئنان عليهما يوم الصباحية فوجئا بعدم ردهما وعدم فتح الباب أو الرد على الاتصالات التليفونية، ليقوما بكسر باب الشقة عليهما والبحث عنهما فوجداهما في حمام الشقة جثتين هامدتين بسبب تسرب الغاز من السخان، وعلى الفور حاولا إنقاذهما ونقلهما لمستشفى شبين القناطر، حيث تبين وفاتهما مختنقين وقررت النيابة التصريح دفنهما وطلب تحريات المباحث.
 

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