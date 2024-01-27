"كريم" تطلق خدمة لدعم السياحة في المدينة المنورة...تفاصيل

السبت، 27-01-2024
10:44 ص
نسمه عبد الوهاب
اطلقت شركة كريم، التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، خدمة جولة المدينة المنورة بالشراكة مع هيئة تطوير المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرتها لتقديم حلول مبتكرة تعزز تجارب التنقل اليومية، ودعم السياحة
المحلية.
تقدم الخدمة التي تم إطلاقها حديثًا تجربة مصممة خصيصًا لزيارة 12 من أهم المواقع التاريخية والسياحية في المدينة المنورة، والتي تشمل: المسجد النبوي، مسجد قباء، مسجد القبلتين، موقع غزوة أحد، موقع غزوة الخندق، موقع العقيق. الوادي، بئر الفقير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، متحف سكة حديد الحجاز، مركز المدينة للفنون، متحف دار المدينة، وبئر الغرس.
يمكن للعملاء الذين يستخدمون تطبيق Careem الاستمتاع بخدمة جولة المدينة المنورة والاختيار من بين خيارين مختلفين يتم حجزهما مباشرة على التطبيق.
يتضمن الخيار الأول جولة لمدة ساعتين، مما يسمح للزوار باستكشاف ما يصل إلى خمسة مواقع تاريخية. بينما يوفر الخيار الثاني جولة مدتها خمس ساعات تغطي ما يصل إلى 12 موقعًا تاريخيًا.
وتم توقيع الاتفاقية خلال المنتدى السياحي السعودي (22-24 يناير) في الرياض.
قال وائل إبراهيم، المدير العام لشركة Careem Rides في المملكة العربية السعودية
ومصر والبحرين: "يعد إطلاق خدمة "جولة المدينة المنورة" الجديدة جزءًا من التزامنا المستمر بالابتكار دائمًا وتقديم مجموعة متنوعة من خيارات التنقل الموثوقة التي تلبي الاحتياجات المحلية".
كما قال: "توفر الخدمة الجديدة تجربة تنقل موثوقة وسلسة لكل من المقيمين والزوار لاستكشاف 12 من أهم المواقع التاريخية والسياحية في المدينة المنورة، الأمر الذي لا يدعم السياحة
المحلية فحسب، بل يساهم أيضًا في توفير فرص اقتصادية مرنة للقباطنة السعوديين، ويتوافق مع تحقيق أهداف رؤية السعودية
2030”.