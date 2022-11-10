«كده كتير يا جماعة».. عامل النظافة الشهير يوقع عقد عمل مذيع في راديو

الخميس، 10-11-2022
08:58 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عددا من
الصور لصاحب واقعة الكشري وهو داخل مقر شركة إنتاج شهيرة ويظهر وهو يوقع على أوراق
قال البعض أنها أوراق عقد جديد له كمذيع
راديو منضم لتلك الشركة.
وعلق بعض المتابعين على فيسبوك "لا كدا كتير علينا بصراحه ومش قادر
ارد عشان الرقابة، بس كفاية بقى عشان تعبنا"
وعلق آخر "اومال شباب الجامعات وخرجيين اعلام اللى مش لاقيين شغل
يعملو اى "
وقالت ثالثة معلقة على الخبر "حضرتك أنا ف اعلام اهو ومش عارفه ابقى
مذيع
ة اروح ابيع كشري طيب !"
وتفاعل المئات على انتشار الخبر مستنكرين تلك الضجة التي أثارها صاحب واقعة
الكشري، كما استهجنوا ما تقوم به شركات الانتاج من البحث على التريند
فقط.
وسابقا تداول رواد السوشيال ميديا فيديو يجمع صاحب “انتش وأجرى” ومحمد عادل الشهير بصاحب “واقعة محل الكشرى”
برفقة عصام شعبان عبد الرحيم.
وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة
لحضور التصوير وعيد ميلاد مي
سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.